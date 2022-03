сегодня



Новая песня LUCIFER’S CHILD



25 марта на Agonia Records состоится релиз сплита LUCIFER’S CHILD и Mystifier, получившего название Under Satan's Wrath и включающего в себя по три композиции от каждого коллектива. Композиция "Nova Tenebris" доступна ниже.



Трек-лист:



"Death Beyond Holy Creation"

"Under Inhumane Evil Spells"

"Worship Her" (Samael cover)

"Satan's Wrath"

"Nova Tenebris"

"Enter The Eternal Fire" (Bathory cover)







+0 -0



просмотров: 162