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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
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Новое видео WICKED



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"Hot Stage Lights", новое видео группы WICKED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Last American Rock Band, выходящего 11 марта.

Exclusive: WICKED Premieres вЂњHot Stage LightsвЂќ Video




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