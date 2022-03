сегодня



Новое видео BJØRN RIIS



The Siren, новое видео BJØRN RIIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из четвертого сольного альбома, выход которого намечен на восьмое апреля на Karisma Records.



Трек-лист:



1. Run

2. Lay Me Down

3. The Siren

4. Every Second Every Hour

5. Descending

6. Everything to Everyone

Digisleeve CD bonus tracks:

7. Everything to Everyone (Alternative version)

8. Desolate Place https://www.bjornriis.com







