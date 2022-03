8 мар 2022



Новая песня CORPSESSED



"Death-Stench Effluvium", новая песня группы CORPSESSED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Succumb To Rot, выход которого запланирован на 22 апреля на Dark Descent Records.



Трек-лист:



"Succumb To Rot"

"Relentless Entropy"

"Death-Stench Effluvium"

"Spiritual Malevolence"

"Calling Void"

"Sublime Indignation"

"Profane Phlegm"

"Pneuma Akathartos"

Succumb to Rot by Corpsessed





