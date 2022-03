8 мар 2022



Видео с текстом от CHAINS OVER RAZORS



CHAINS OVER RAZORS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Behind These Eyes”, которая взята из выходящего 25 марта альбома Chains Over Razors :



"Cut The Noose"

"Broken Home"

"The Narc"

"Letters To The Sun"

"Megalomaniac"

"Tear From Your Eye"

"Purge The Suffering"

"Goodbye To Sovereignty"

"Behind These Eyes"

"Fear"

"To An End"

"Lighthouse"







