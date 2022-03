сегодня



Новое видео ZERO HOUR



"Technocracy", новое видео группы ZERO HOUR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Agenda 21, выходящего 13 мая.



Трек-лист:



"Democide"

"Technocracy"

"Stigmata"

"Memento Mori"

"Agenda 21"

"Patient Zero"







+0 -0



просмотров: 82