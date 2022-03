сегодня



Видео с текстом от EVIL



Группа EVIL, в состав которой входят Martin Steene (Iron Fire, ex-Force Of Evil), Henrik Molin (ex-Shadowspawn), Jakob Haugaard (Iron Fire) и Nikolaj Ihlemann (ex-Nightlight), представила официальное видео с текстом к новому треку “Evil Never Dies”, который взят из нового альбома “Book Of Evil”, выходящий 27 мая.







