10 мар 2022



Видео с текстом от KONVENT



"Harena", официальное видео с текстом от группы KONVENT, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Call Down The Sun, выходящего 11 марта на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1-CD Digisleeve

- 1-LP Gatefold Vinyl Black

- 1-LP Gatefold Vinyl Marbled Red/Black/White (Napalm Records exclusive, ltd to 500)

- MC (Napalm Records exclusive, ltd to 100)

- Bundle - 1-CD Inside Out Digisleeve + Shirt

- Digital Album



Трек-лист:



"Into The Distance"

"Sand Is King"

"In The Soot"

"Grains"

"Fatamorgana"

"Interlude"

"Never Rest"

"Pipe Dreams"

"Harena"







