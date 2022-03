10 мар 2022



Новая песня ALEXISONFIRE



"Sweet Dreams Of Otherness", новая песня группы ALEXISONFIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Otherness", выход которого запланирован на 24 июня на Dine Alone Records.



Трек-лист:



01. Committed To The Con



02. Sweet Dreams Of Otherness



03. Sans Soleil



04. Conditional Love



05. Blue Spade



06. Dark Night Of The Soul



07. Mistaken Information



08. Survivor's Guilt



09. Reverse The Curse



10. World Stops Turning













