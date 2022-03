11 мар 2022



Новое видео IATT



IATT выпустят новую работу, получившую название “Magnum Opus“, 27 мая на Black Lion Records:



1. Servitude, Subjugate

2. Ouroboros

3. Prima Materia

4. Elixir of Immortality

5. Exculpate, Exonerate

6. Demiurgos (Architect of Disaster)

7. Planes of Our Existence

8. Seven Wandering Stars

9. Chrysopoeia



Видео на Elixir of Immortality, доступно для просмотра ниже.







