Новый ЕР HUNTSMEN выйдет весной



HUNTSMEN 22 апреля выпустят новый ЕР, получивший название "The Dying Pines".



Трек-лист:



1. The Dying Pines

2. Let the Buried Lie Forgotten

3. Carry On (Crosby, Stills, Nash & Young cover)





