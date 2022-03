сегодня



Новый альбом BLACK THERAPY выйдет летом



BLACK THERAPY 10 июня на Black Lion Records выпустят новую работу, получившую название “Onward”.



Трек-лист:



Onward

Blindness

Betray My Ideals (feat. Filippo Palma)

Behind The Glass

Together

At the Gates of Soul

The Song of My Absence

Destroy The Fate

A Quiet Place





