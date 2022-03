сегодня



Новый альбом LUCER выйдет весной



LUCER 20 мая выпустят новую работу, получившую название "The New World".



Трек-лист:



1. The New World

2. One Of Us

3. No Soul

4. Older

5. Empire

6. Death Wish

7. Revenge

8. White Lies

9. Trouble

10. Only On







