Новое видео TABLEAU MORT



"Candle In The Darkness", новое видео группы TABLEAU MORT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Visio In Somniis", выход которого намечен на шестое мая.







