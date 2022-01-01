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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
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Blood Feast

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|||| 14 мар 2022

Умер бывший ударник BLOOD FEAST



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BLOOD FEAST опубликовали следующее сообщение:

«Нам очень грустно сообщить, что в честь нашего погибшего брата Джо Мура флаг Blood Feast был приспущен. Это первый участник группы, который ушел из жизни. Джо был сгустком энергии, и это проявилось в дальнейшем развитии альбома Wicked. На барабанах он напоминал мне зверька из "Маппетов", и было желание приковать его к стене. Иногда я говорил: "Отойди, барабанщик сейчас взорвется", когда Джо сходил с ума, мы смотрели друг на друга, глядя на домашнюю установку, на которой ему предстояло играть, он смотрел на меня, и я говорил ему: "Ты знаешь, что ты должен с ней сделать, не так ли? А он такой: "Ага! Убить этого ублюдка! И, поверьте, он так и сделал. Джо мог быть безумным человеком на ударных, а я говорил ему: "Давай быстрее и больше ударов", он говорил, что я был единственным, кто говорил ему это. Я даже горжусь этим. У нас было так много удивительных воспоминаний с Джо, его первый полет на самолете, 14,5 часов, я немного волновался за него, но он отлично справился. Он был как ребенок в определенном смысле, он не бывал за пределами штата, не говоря уже о стране, так что было весело брать его и показывать ему новое, и его восторг. Мне очень нравилось это время.

Мы все любим тебя, Джо, спасибо тебе за то, что ты был нашим другом, братом и товарищем по группе. Мы никогда не забудем тебя, и ты по-прежнему живой благодаря барабанам на будущем альбоме State of Wicked. Ты навсегда останешься в наших сердцах... Я позвонил Джо около шести недель назад, и мы попрощались друг с другом... увидимся на другой стороне... Всем привет Джо (мать его) Мур... 1/13/67-3/8/22. Ушел, но не забыт»



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