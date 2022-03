сегодня



Бывший гитарист MANOWAR в WINGS OF DESTINY



WINGS OF DESTINY объявили о том, что новым участником группы стал бывший гитарист MANOWAR David Lee Shankle. По этому случаю коллектив представил новую композицию "Rise Above Them All".







