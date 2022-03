сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома VOLTURIAN



VOLTURIAN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Red Dragon", выход которого намечен на 20 мая на Scarlet Records.



Трек-лист:



"Rebirth"

"Stay"

"Harley"

"Empty World"

"Torn Asunder"

"Burn It Up"

"Distant Caress"

"Bury Me"

"Freeze"

"Descent"







