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Новое видео THE MADNA



TOKYO BAD STREET KING, новое видео группы THE MADNA, в состав которой входят бывший вокалист Neverland Ryota, бывшие члены DADAROMA Takashi и Tomo на басу и гитаре, а также бывший барабанщик Smileberry Rio, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового Ер "Ugly heaven", выпущенного девятого марта. https://the-madna.bitfan.id/







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