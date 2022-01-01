Новое видео THE MADNA

TOKYO BAD STREET KING, новое видео группы THE MADNA, в состав которой входят бывший вокалист Neverland Ryota, бывшие члены DADAROMA Takashi и Tomo на басу и гитаре, а также бывший барабанщик Smileberry Rio, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового Ер "Ugly heaven", выпущенного девятого марта.
Lord Iscariah
nabastak_
dark_medieval_times
Running_Wild
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