сегодня



Видео с текстом от DARK ORDER



DARK ORDER опубликовали официальное видео с текстом к композиции “Operation Condor”, которая взята из альбома Cold War of the Condor”. Коллектив также объявил о том, что новая работа будет называться “Fall Of The Holocene” и выпущена в январе на Battlegod Productions. http://www.darkorder.com.au/







