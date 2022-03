сегодня



Новая песня FLAYED DISCIPLE



“Warmaster”, новая песня группы FLAYED DISCIPLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “A Hell In Living Flesh”.



Трек-лист:



01. I Am Leviathan

02. Warmaster

03. Arch Contaminator (1985)

04. Flayed Disciple

05. The Dark Other







