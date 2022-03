все новости группы







Luke Fortini

?

-

-





19 мар 2022 : LUKE FORTINI выпустит альбом весной



сегодня



LUKE FORTINI выпустит альбом весной



LUKE FORTINI выпустит новую работу, получившую название "Technical Supremacy", 29 апреля на Lion Music.



Трек-лист:



“Prelude”

“Technical Supremacy”

“Revenge”

“Megalodon”

“Opus Omnia”

“Il Diavolo”

“A Different Way”

“Mysterious Life Forms”

“Serial Killer”

“Walking On The Bridge”







+0 -0



просмотров: 93