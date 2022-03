16 мар 2022



Музыканты DEATH ANGEL, ENTOMBED, M.O.D., NUCLEAR ASSAULT в TALES OF A THERION



"This Means You Die", новое видео группы TALES OF A THERION, в состав которой входят участники DEATH ANGEL, ENTOMBED, M.O.D., NUCLEAR ASSAULT, доступно для просмотра ниже.



Состав:



Will Carroll (Death Angel/Scarecrow): Drums

Jorgen Sandstrom (Grave/Entombed): Vocals

Scott Sargeant (Laaz Rockit/Skinlab/M.O.D): Guitars

Danny Lilker (S.O.D/Brutal Truth/Nuclear Assault): Bass







+3 -1



( 1 ) просмотров: 331