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*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
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Aeternitas

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AETERNITAS — всё



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AETERNITAS объявили о распаде:

«Уважаемые поклонники, друзья и партнёры.

Как вы, возможно, заметили, наступил период молчания, и теперь мы, к сожалению, делимся печальными новостями. С сожалением мы объявляем о нашем решении положить конец истории Aeternitas.

Как вы можете себе представить, это решение было по-настоящему самым трудным за всю историю группы, особенно учитывая, что недавно мы объявили о новой вокалистке и бас-гитаристе.

Причины нашего решения трудно объяснить в деталях, к тому же они сложны. Однако после отмены запланированного европейского тура в январе у нас было много времени, чтобы поразмыслить, подумать о будущем, о наших коллективных и индивидуальных музыкальных целях, желаниях и ожиданиях, что в конечном итоге и привело нас к такому исходу.

Поразмыслив, мы очень благодарны за более чем 20 невероятных лет, включая шесть выпущенных альбомов и множество невероятных живых выступлений, которые мы пережили вместе со всеми вами. Однако теперь настало время для новой главы.

И поэтому мы расстаёмся как друзья и гордимся тем, чего мы достигли за все эти годы, что было возможно только с вашей помощью и вашей поддержкой.

Конечно, мы все продолжим свои собственные металлические или другие музыкальные начинания, и с нетерпением ждём встречи с вами в одном из наших будущих проектов. Вы уже можете следить за мисс ScarRed с её сольным проектом. В настоящее время она готовит к выпуску EP в этом году, начав работу над ним в апреле.

Большое спасибо всем вам за поддержку и преданность!»

AETERNITAS Breaks Up вЂ“ вЂњIt Is Time For A New ChapterвЂќ




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