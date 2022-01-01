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"Hellfire Club": 18 мне уже!



TOBIAS SAMMET опубликовал следующее сообщение:



С 18-летием, "Hellfire Club"!



Это был наш первый альбом на большом рекорд-лейбле, и я думаю, что именно тогда мы были в начале своего настоящего расцвета.



Это был мой первый альбом после закрытия первой главы Avantasia. Metal Operas подстегнули моё творчество и дали мне новый угол зрения, а успех Avantasia помог нам привлечь внимание новых поклонников и крупных лейблов.



Как автор песен я приобрёл большой опыт, который вдохновил меня перейти на следующий уровень. "HC" и "Rocket Ride" были очень важными альбомами в этом отношении, так как мне удалось объединить в них мою любовь к европейскому спид-металлу и классическому року.



Это было хорошее время для металла и музыки в целом, рекорд-лейбл жаждал этого, группа — тоже. Все шестеренки были переплетены.



Это экстремальный альбом, и когда мой друг говорит, что некоторые вещи в моём новом альбоме Avantasia напоминают ему мой подход в те годы, я думаю, это комплимент, и я горжусь этим!



Забавно, но я только что понял, что название альбома отражает мою любовь к староанглийским жутким оккультным вещам ещё в те времена. Это как нить, которая проходит через всё, что я делаю. Уже тогда я много читал о тайных обществах, и мне пришлось назвать альбом именно так, хотя это означало, что у него не будет заглавного трека».











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