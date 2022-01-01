Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
*Новое видео DEEP PURPLE 12
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 10
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Новое видео SEPTICFLESH 9
*Новая песня MESHUGGAH 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 23
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
*Новое видео KID ROCK 13
*Новое видео DEEP PURPLE 12
[= ||| все новости группы



*

Edguy

*



18 мар 2022 : 		 "Hellfire Club": 18 мне уже!

18 июл 2017 : 		 Концертное видео EDGUY

16 июл 2017 : 		 Видео с текстом от EDGUY

13 июл 2017 : 		 Трейлер новой компиляции EDGUY

7 июл 2017 : 		 Концертное видео EDGUY

1 июл 2017 : 		 Видео с текстом от EDGUY

27 май 2017 : 		 Видео с текстом от EDGUY

14 апр 2017 : 		 Вокалист EDGUY о реюнионе HELLOWEEN

14 мар 2017 : 		 Юбилейный сборник EDGUY выйдет летом

18 апр 2014 : 		 Новый альбом EDGUY доступен для прослушивания

10 апр 2014 : 		 Новое видео EDGUY

7 апр 2014 : 		 Семплы новых песен EDGUY

28 мар 2014 : 		 NASA помогли EDGUY создать сцену

15 мар 2014 : 		 Видео с текстом от EDGUY

20 фев 2014 : 		 Трек-лист лимитированной версии нового альбома EDGUY

15 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома EDGUY

7 фев 2014 : 		 EDGUY представили первый пиксель новой фотографии

2 фев 2014 : 		 Обложка нового альбома EDGUY

28 янв 2014 : 		 Новый альбом EDGUY выйдет в апреле

22 янв 2014 : 		 EDGUY: «Наше звучание больше похоже на 1980-е, чем музыка из 1980-х!»

12 янв 2014 : 		 EDGUY сводят новый альбом

20 окт 2013 : 		 У EDGUY готово шесть песен

2 окт 2013 : 		 Вокалист EDGUY о новом диске

3 сен 2013 : 		 EDGUY выпустят новый альбом в 2014 году

6 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления EDGUY

18 июл 2012 : 		 Видео падения вокалиста EDGUY со сцены
Показать далее
| - |

|||| сегодня

"Hellfire Club": 18 мне уже!



zoom
TOBIAS SAMMET опубликовал следующее сообщение:

С 18-летием, "Hellfire Club"!

Это был наш первый альбом на большом рекорд-лейбле, и я думаю, что именно тогда мы были в начале своего настоящего расцвета.

Это был мой первый альбом после закрытия первой главы Avantasia. Metal Operas подстегнули моё творчество и дали мне новый угол зрения, а успех Avantasia помог нам привлечь внимание новых поклонников и крупных лейблов.

Как автор песен я приобрёл большой опыт, который вдохновил меня перейти на следующий уровень. "HC" и "Rocket Ride" были очень важными альбомами в этом отношении, так как мне удалось объединить в них мою любовь к европейскому спид-металлу и классическому року.

Это было хорошее время для металла и музыки в целом, рекорд-лейбл жаждал этого, группа — тоже. Все шестеренки были переплетены.

Это экстремальный альбом, и когда мой друг говорит, что некоторые вещи в моём новом альбоме Avantasia напоминают ему мой подход в те годы, я думаю, это комплимент, и я горжусь этим!

Забавно, но я только что понял, что название альбома отражает мою любовь к староанглийским жутким оккультным вещам ещё в те времена. Это как нить, которая проходит через всё, что я делаю. Уже тогда я много читал о тайных обществах, и мне пришлось назвать альбом именно так, хотя это означало, что у него не будет заглавного трека».

TOBIAS SAMMET Reflects On 18 Years Of EDGUYвЂ™s Hellfire Club вЂ“ вЂњWe Were At The Beginning Of Our Real PrimeвЂќ






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )
18 мар 2022, 11:40
Классный альбом, часто переслушиваю.
18 мар 2022, 12:30
Альбом просто огонь


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 386

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом