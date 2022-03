все новости группы







Новая песня TOMBSNAKES



"Concrete", новая песня группы TOMBSNAKES, доступна для прослушивания ниже. Она взята из ЕР "No Graves", выходящего 18 марта на Blank City Records.



Трек-лист:



"Concrete"

"Two Shakes"

"Pulling Teeth"

"No Graves"

"Numbers"







