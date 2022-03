сегодня



Новое видео RED HANDED DENIAL



"Cloud 9", новое видео группы RED HANDED DENIAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I'd Rather Be Asleep", выходящего третьего июня.



Трек-лист:



"Cloud 9"

"Carbon Copies"

"Fix Me"

"Rose"

"Father Said"

"Let The Colours Fade To Grey"

"Saint"

"Marked With A Curse"

"White Water"

"Spiral"







