Видео с текстом от SLæGT



SLæGT опубликовали официальное видео с текстом на песню “Deceived By An Amethyst”. Этот трек взят из нового альбома “Goddess”, выход которого состоялся 18 марта в следующих вариантах:



- Gatefold black LP & Poster: Unlimited

- Gatefold red LP & Poster: 300x via CM Distro & Webshop

- Gatefold silver LP & Poster: 300x via Ván Records

- Gatefold clear LP & Poster: 300x via EMP & Nuclear Blast

- Gatefold golden LP & Poster: 300x via Slaegt on tour



Трек-лист:



"Deceived By An Amethyst"

"Kiss From A Knife"

"Hunt Again"

"Fealty, Thunder Whip"

"Stabat Bloody Stabat"

"Goddess"







просмотров: 191