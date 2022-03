сегодня



Новое видео DECEADED



"The Edge", новое видео DECEADED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Sole Destroyer”, выходящего 22 апреля.



Трек-лист:



01. Intro

02. Sick of Control

03. Barren Land

04. Delusions

05. Wall of Appearances

06. Trap

07. Bags of Flesh

08. Chopped Future

09. The Edge

10. Restless Hope







