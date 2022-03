сегодня



Новая песня SYLVAN REALM



"Monumental Abandonment", новая песня группы SYLVAN REALM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Monumental Abandonment".



Трек-лист:



"Monumental Abandonment"

"On The Wings Of The Spiritual Dragon"

"A Dirge For The Lost"

"Quietus"

"Twilight Kingdom"

"Waldeinsamkeit"







просмотров: 153