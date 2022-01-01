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*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
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Scars

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SCARS на WormholeDeath Records



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SCARS подписали контракт с лейблом WormholeDeath Records, на котором шестого мая состоится выход переиздания альбома "Trust No One!", включающего шесть ремастированных треков с ЕР 2018 года, три композиции, записанные в 2020 году и сингл, выпущенный в 2015 году. За мастеринг всего материала, кроме "Heart Of Emptiness", отвечал Dan Swanö.

Трек-лист:

"Trust No One"
"Eye For An Eye"
"Echoes From The Past"
"Hold Your Horses"
"Volcano"
"I Go Insane"
"Hail The Fallen"
"Officer Of Sin"
"Battles"
"Heart Of Emptiness" (Bonus Track)

Norway's SCARS Sign With WormholeDeath Records; Trust No One Re-Issue Due Out In May Featuring Three New Songs




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