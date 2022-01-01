SCARS на WormholeDeath Records

SCARS подписали контракт с лейблом WormholeDeath Records, на котором шестого мая состоится выход переиздания альбома "Trust No One!", включающего шесть ремастированных треков с ЕР 2018 года, три композиции, записанные в 2020 году и сингл, выпущенный в 2015 году. За мастеринг всего материала, кроме "Heart Of Emptiness", отвечал Dan Swanö.
Трек-лист:
"Trust No One"
"Eye For An Eye"
"Echoes From The Past"
"Hold Your Horses"
"Volcano"
"I Go Insane"
"Hail The Fallen"
"Officer Of Sin"
"Battles"
"Heart Of Emptiness" (Bonus Track)
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