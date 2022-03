все новости группы







26 мар 2022 : SCARS на WormholeDeath Records



SCARS подписали контракт с лейблом WormholeDeath Records, на котором шестого мая состоится выход переиздания альбома "Trust No One!", включающего шесть ремастированных треков с ЕР 2018 года, три композиции, записанные в 2020 году и сингл, выпущенный в 2015 году. За мастеринг всего материала, кроме "Heart Of Emptiness", отвечал Dan Swanö.



Трек-лист:



"Trust No One"

"Eye For An Eye"

"Echoes From The Past"

"Hold Your Horses"

"Volcano"

"I Go Insane"

"Hail The Fallen"

"Officer Of Sin"

"Battles"

"Heart Of Emptiness" (Bonus Track)







