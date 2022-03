все новости группы







Австралия

30 мар 2022 : Новое видео ORATORY



Новое видео ORATORY



"Capitulation Genuflect", новое видео группы ORATORY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Inner Pyre, выходящего 16 мая:



"Capitulation Genuflect"

"Inner Pyre"

"It Takes A Toll"







