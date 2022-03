28 мар 2022



Видео с текстом от SUPERDEATHFLAME



SUPERDEATHFLAME опубликовали официальное видео с текстом на песню "Inside The Chamnber", которая взята из альбома Dead Is Dead:



"Innocence"

"Dead Is Dead"

"Dying Embers"

"Darkest Mind"

"Untold Burden"

"Inside the Chamber"

"Falling In Shades"

"Pain"







просмотров: 146