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Malteze

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30 мар 2022 : Переиздание MALTEZE выйдет летом



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Переиздание MALTEZE выйдет летом



MALTEZE заключили контракт с лейблом Skol Records, на котором первого июля состоится выход делюкс-версии альбома “Count Your Blessings”. Ремастеринг оригинального материала проводил Bart Gabriel (CIRITH UNGOL, SAVAGE GRACE, MEDIEVAL STEEL), в издание также войдут шесть бонус-треков из дебютного альбома “We Came 2 Rock”.







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