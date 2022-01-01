Переиздание MALTEZE выйдет летом

MALTEZE заключили контракт с лейблом Skol Records, на котором первого июля состоится выход делюкс-версии альбома “Count Your Blessings”. Ремастеринг оригинального материала проводил Bart Gabriel (CIRITH UNGOL, SAVAGE GRACE, MEDIEVAL STEEL), в издание также войдут шесть бонус-треков из дебютного альбома “We Came 2 Rock”.
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