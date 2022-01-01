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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
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Malteze

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Переиздание MALTEZE выйдет летом



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MALTEZE заключили контракт с лейблом Skol Records, на котором первого июля состоится выход делюкс-версии альбома “Count Your Blessings”. Ремастеринг оригинального материала проводил Bart Gabriel (CIRITH UNGOL, SAVAGE GRACE, MEDIEVAL STEEL), в издание также войдут шесть бонус-треков из дебютного альбома “We Came 2 Rock”.




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