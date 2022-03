сегодня



Новое видео INANIMATE EXISTENCE



"Return To The Dream", новое видео группы INANIMATE EXISTENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Masquerade, выход которого намечен на десятое июня на The Artisan Era.



Трек-лист:



"Endless Waves"

"Buried Beneath Scars"

"The Masquerade"

"Into The Underworld"

"Wandering White Halls"

"Return To The Dream"

"Heart Of The Inferno"

"Ending The Ritual"







