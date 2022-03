29 мар 2022



ROXY MUSIC едут в юбилейный тур



ROXY MUSIC отметят 50-летие творческой деятельности туром, стартующим седьмого сентября:



September

7 - Scotiabank Arena - Toronto, ON

9 - Capitol One Arena - Washington, DC

12 - Madison Square Garden - New York, NY

15 - Wells Fargo Center - Philadelphia, PA

17 - TD Garden - Boston, MA

19 - United Center - Chicago, IL

21 - Moody Center - Austin, TX

23 - American Airlines Center Dallas

26 - Chase Center - San Francisco, CA

28 - The Forum - Los Angeles, CA





October

10 - OVO Hydro - Glasgow, UK

12 - AO Arena - Manchester, UK

14 - The O2 - London, UK







+0 -0



просмотров: 210