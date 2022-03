все новости группы







The Chapter

?

-

-





31 мар 2022 : Новое видео THE CHAPTER

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/news/news-item.phtml on line 255: include(_banners_yandex_1.phtml): failed to open stream: No such file or directory

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/news/news-item.phtml on line 255: include(_banners_yandex_1.phtml): failed to open stream: No such file or directory

[phpBB Debug] PHP Warning: in file /usr/home/darkside/htdocs/darkside/news/news-item.phtml on line 255: include(): Failed opening '_banners_yandex_1.phtml' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear')



сегодня



Новое видео THE CHAPTER



"Halocline", новое видео группы THE CHAPTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Delusion Of Consciousness, выходящего 22 апреля. Продюсером материала был Daniel Cardoso (Anathema, Angelus Apatrida, Ava Inferi):



“Halocline”

“Delusion Of Consciousness”

“Book Of Life”

“Compos Mentis”

“Sentidos a Morrer”

“Vultures”

“In This Place”

“Social Solitude”







+0 -0



просмотров: 99