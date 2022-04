сегодня



Новая песня SKUMSTRIKE



“Caustic Poison”, новая песня группы SKUMSTRIKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Deadly Intrusions", выход которого запланирован на апрель.



Трек-лист:



Caustic Poison”

“Blood Red Vision”

“(Ensnared In) Endless Night”

“Panic Obsession”

“Another Shot Of Fear”

“Ritual Murder”

“Mental Wound Submission”

“Lobotomize”

“The Infestor”

“Deadly Intrusions”

“Nothing Is Final” (Poison Idea cover)







