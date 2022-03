30 мар 2022



Новый альбом DENOUNCEMENT PYRE выйдет в июле



DENOUNCEMENT PYRE выпустят новый студийный альбом, получивший название "Forever Burning", семнадцатого июня на Agonia Records. Сведение проходило в I-HQ (Nocturnal Graves, Order of Orias) с Jarro Raphael, мастеринг проводил в High Voltage Audio James Frazzetto. За оформление альбома отвечал Mitchell Nolte (Aborted, Mystifier, Lucifers Child):



"Forever Burning"

"The Liberating Fires Of Moloch"

"Tongues Stretched For Salvation"

"Darkness In The Eyes Of Apophis"

"Hung Like Swine"

"Burn This World And Start Again"

"The Opposer Of Light"

"Sunder The Living Temple"







