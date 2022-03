сегодня



Новое видео VĀMĀCĀRA



“Alchemical Symbolism”, новое видео VĀMĀCĀRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Cosmic Fires: The Enlightenment Reversed”, выходящего 29 апреля.



Трек-лист:



Tara of the Cremation Grounds

Alchemical Symbolism

Vintage Filth Merchants (Yaşlı Pislik Tacirleri)

Moonbeam Trails

Rat Saliva

Brought up by the Moon







+0 -1



просмотров: 177