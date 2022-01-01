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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Thrudvangar

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|||| сегодня

THRUDVANGAR всё



THRUDVANGAR сообщили о том, что прекращают деятельность:

«Прощание... С тяжёлым сердцем мы решили распустить THRUDVANGAR. Последние несколько месяцев показали, что наши приоритеты сместились, и в то же время мы больше не согласны с целью общего пути. Мы прекрасно проводили время на протяжении более 20 лет и пережили вместе различные взлёты и падения. И последнее, но не менее важное: именно вы — поклонники — делали каждое выступление для нас чем-то особенным.

Прощаясь, мы также отменяем предстоящие выступления на Dark Troll, Heimburger Metalnacht и фестивале Thorshammer. Остаётся только поблагодарить всех вас за это замечательное и насыщенное событиями время, и мы надеемся увидеть кого-нибудь из вас на различных фестивалях.

Прощайте и берегите себя!»



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