сегодня



THRUDVANGAR всё



THRUDVANGAR сообщили о том, что прекращают деятельность:



«Прощание... С тяжёлым сердцем мы решили распустить THRUDVANGAR. Последние несколько месяцев показали, что наши приоритеты сместились, и в то же время мы больше не согласны с целью общего пути. Мы прекрасно проводили время на протяжении более 20 лет и пережили вместе различные взлёты и падения. И последнее, но не менее важное: именно вы — поклонники — делали каждое выступление для нас чем-то особенным.



Прощаясь, мы также отменяем предстоящие выступления на Dark Troll, Heimburger Metalnacht и фестивале Thorshammer. Остаётся только поблагодарить всех вас за это замечательное и насыщенное событиями время, и мы надеемся увидеть кого-нибудь из вас на различных фестивалях.



Прощайте и берегите себя!»





+1 -0



просмотров: 245

