DEPTHS ABOVE на Avantgarde Music



Avantgarde Music сообщили о заключении контракта с группой DEPTHS ABOVE и переиздадут дебютную работу "Ex Nihilo" в ближайшее время, а выход нового альбома намечен на конец этого — начало следующего года.





