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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Acid Reign

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ACID REIGN расстались с гитаристом



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ACID REIGN сообщили о расставании с гитаристом Paul'ом Chanter'ом:

«С глубочайшим сожалением мы объявляем об уходе Paul'а из наших рядов. Paul был важной частью группы с тех пор, как мы вернулись, он был с нами с самого начала. Как и многим группам после пандемии, нам было трудно двигаться вперёд, жизнь каждого изменилась, и это привело к расставанию. Тем не менее мы искренне желаем ему всего наилучшего и удачи во всех проектах!»



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