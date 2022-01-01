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ACID REIGN расстались с гитаристом



ACID REIGN сообщили о расставании с гитаристом Paul'ом Chanter'ом:



«С глубочайшим сожалением мы объявляем об уходе Paul'а из наших рядов. Paul был важной частью группы с тех пор, как мы вернулись, он был с нами с самого начала. Как и многим группам после пандемии, нам было трудно двигаться вперёд, жизнь каждого изменилась, и это привело к расставанию. Тем не менее мы искренне желаем ему всего наилучшего и удачи во всех проектах!»





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