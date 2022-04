сегодня



Новое видео RADIANT



"Nightshift", новое видео группы RADIANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Written By Life", выходящего 22 апреля на Massacre Records.



Трек-лист:



“Nightshift”

“Don’t Stop The Daydream”

“Real Passion Will Never Die”

“Live The Adventure”

“Stand That Fight”

“Because Of You”

“Contagioned”

“Rock And Win”

“Dare To Fail”

“Twice A Week”

“Hang Around With Friends”







