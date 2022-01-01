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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Новое видео CREMATORY 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Radiant

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Новое видео RADIANT



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"Nightshift", новое видео группы RADIANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Written By Life", выходящего 22 апреля на Massacre Records.

Трек-лист:

“Nightshift”
“Don’t Stop The Daydream”
“Real Passion Will Never Die”
“Live The Adventure”
“Stand That Fight”
“Because Of You”
“Contagioned”
“Rock And Win”
“Dare To Fail”
“Twice A Week”
“Hang Around With Friends”

RADIANT Feat. FIREWIND Singer HERBIE LANGHANS Release вЂњNightshiftвЂќ Video




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