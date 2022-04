Новое видео GENTLE SAVAGE

сегодня



"Livin’ It Up", новое видео группы GENTLE SAVAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Midnight Waylay”, выходящего 17 июня.



Трек-лист:



Karelian Magic

Personal Hades

YNAMW

(You Never ask Me Why)

Into The Abyss

Honey Bunny

After All

Run Run Poor Boy

Livin’ It Up

Carry The Fire







