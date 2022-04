сегодня



Вокалист PINK CREAM 69 в BLACK EYE



"Space Travel", новое видео с текстом от группы BLACK EYE, в состав которой входит David Readman (Pink Cream 69), доступно ниже. Эта песня взята из альбома Black Eye, выходящего шестого мая на Frontiers Music Srl:



"The Hurricane"

"Space Travel"

"Break The Chains"

"No Turning Back"

"Darkest Night"

"Midnight Sunset"

"Under Enemy's Fire"

"The Landing"

"Don't Trust Anyone"

"When You're Gone"

"Time Stand Still"



Состав:



David Readman - Vocals

Aldo Lonobile - Guitar

Luca Princiotta - Guitar

Andrea Arcangeli - Bass

David Folchitto - Drums

Keyboards & Orchestral Arrangements - Antoni Agate, Mattia Gosetti







