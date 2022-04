сегодня



Новая песня GUNASH



‘Revenge’, новая песня группы GUNASH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома All You Can Hit, релиз которого намечен на 29 апреля на Golden Crobot Records:



Revenge

B.J Quinn

The Sea is Full of Dreamscapes / The Kraken

Emerald City

House of Sand (A Bad Dream)

Winter Wind

Crimson Tentacles

The Graveyard-Keeper

Predators

No More Promises

Predators







+0 -0



просмотров: 72