"First Day", новое видео IF I DIE TODAY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Abyss In Silence", релиз которого намечен на 29 апреля на Argonauta Records.







