Новое видео SYBERIA



"Ain't.Care.About.Bullets.", новое видео группы SYBERIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового ЕР "Statement On Death".



Трек-лист:



01. Stolen Childhood

02. Ain’t.Care.About.Bullets.

03. Breathe

04. Nothing Inside

05. No Frames to Remember Them







