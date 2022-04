сегодня



Tim "Ripper" Owens в новом видео HELSOTT



"Independence Night", новое видео группы HELSOTT с гостевым участием Tim'a "Ripper" Owens'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Will And The Witch", выходящего 20 мая на M-Theory Audio на CD, двойном виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"I'll Make Ya Famous"

"Southern Shine"

"Will And The Witch"

"Independence Night"

"Skin Out"

"Babylon: Scarlett's Saloon"

"Everything Hurts"

"Spit Bucket Brawl"

"Navajo Crow"

"Welded As One"

"Reap The Whirlwind"

"Regulators"







