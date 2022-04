сегодня



Новый альбом RXPTRS выйдет летом



RXPTRS выпустят новую работу, получившую название "Living Without Death’s Permission", 24 июня на Blacklight Media/Metal Blade Records.



Трек-лист:



01. Burning Pages

02. Rock Bottom (Is a Stepping Stone)

03. Dead Awake (Pretty as the Drugs We Take)

04. Demons in My Headphones

05. Collapse

06. Gutterflies

07. The Death Rattle

08. Cold Ground

09. The Frail

10. Let Me Die How I Want





